Incendie mortel à Anderlecht: le bâtiment concerné a fait l’objet d’une “interdiction de toute autre activité que le stockage”

La commune d’Anderlecht a analysé la situation administrative des bâtiments touchés par l’incendie mortel de samedi, dans lequel au moins deux personnes ont perdu la vie.

À la demande du Collège des bourgmestre et échevins, les services communaux chargés des permis d’urbanisme et d’environnement ont examiné la situation des bâtiments concernés par l’incendie survenu samedi 6 juin à Anderlecht. Selon la commune, le rapport démontre “une succession d’actes administratifs” en lien avec les bâtiments, classifiant celui qui a pris feu, situé à l’arrière de la parcelle, comme “entrepôt“.

La commune révèle qu’en 2011, son service avait signalé au propriétaire de l’époque “une interdiction de toute autre activité que le stockage“, en l’absence de deuxième voie d’évacuation. Concernant les deux personnes décédées, le rapport indique que leur activité était “couverte par un permis d’environnement spécifique“.

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Le bâtiment avant, composé de 17 appartements à front de rue, est, lui, “parfaitement en ordre au niveau urbanistique“, précise encore la commune.

Le Collège anderlechtois dit tourner ses pensées vers les victimes et leurs familles et leur témoigne son “soutien plein et entier“.

Le parquet de Bruxelles a confirmé lundi que deux personnes avaient perdu la vie dans cet incendie qui s’est déclaré samedi matin au toit d’un entrepôt boulevard Maurice Herbette. Un juge d’instruction a été saisi et les recherches se poursuivent pour déterminer s’il existe d’autres victimes éventuelles.

BX1 – Photo : SIAMU Bruxelles