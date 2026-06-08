Violent incendie à Anderlecht: le parquet confirme la mort de deux personnes et la poursuite des recherches

Deux personnes ont perdu la vie lors de l’incendie survenu samedi à Anderlecht, indique lundi le parquet de Bruxelles, confirmant ce qu’avaient annoncé plusieurs médias, sans préciser le nombre de victimes. Des recherches sont toujours en cours afin de déterminer s’il y a d’autres victimes éventuelles.

L’incendie s’était déclaré samedi matin au toit d’un entrepôt à Anderlecht, situé boulevard Maurice Herbette, et avait déclenché un important dégagement de fumées. Il avait été demandé aux riverains de garder leurs fenêtres et leurs portes fermées. Le plan d’urgence communal avait en outre été activé.

“Deux personnes ont malheureusement perdu la vie lors de cet incendie. Des recherches sont actuellement toujours en cours afin de déterminer s’il y a d’autres victimes éventuelles“, fait savoir lundi le parquet, qui a saisi un juge d’instruction.

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Un expert incendie, une équipe DVI (département d’identification des victimes, NDLR), le juge et le procureur du Roi ainsi qu’un médecin légiste se sont rendus sur place après l’incendie afin de procéder aux constatations nécessaires. “Les devoirs d’identification des victimes et les recherches des corps sont complexes et difficiles“, précise le parquet.

Ce dernier insiste pour que la communication dans ce dossier se fasse avec la sérénité requise, par respect pour les victimes et leurs proches.

L’enquête se poursuit. “Dès que celle-ci le permettra et que des informations pertinentes pourront être transmises au public, le parquet procédera à une nouvelle communication“, conclut le parquet.

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Belga – Photo : Siamu Bruxelles