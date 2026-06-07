Incendie à Anderlecht: plusieurs familles attendent des nouvelles de leurs proches disparus

L’important incendie qui s’est déclaré, ce samedi matin, près de l’avenue Maurice Herbet, dans la commune d’Anderlecht pourrait avoir fait plusieurs victimes. 18 familles sont à la recherche de proches disparus, qui travaillaient potentiellement dans l’entrepôt au moment de l’incendie.

Une personne contactée nous explique être sans nouvelles de son cousin et du fils de celui-ci. Elle sait de source sûre que ces deux personnes travaillaient sur place au moment du drame. La voiture de son cousin était sur les lieux ce samedi matin. Après avoir appelé tous les hôpitaux, notre source a été contactée par la police, qui l’a convoquée au commissariat à Anderlecht. L’agent de la cellule prévention lui a déclaré “qu’il ne pas s’attendre à retrouver de corps, étant donné l’impact du feu“.

Pour l’heure, le parquet de Bruxelles refuse toute communication, en évoquant un manque de certitude. La zone de police Midi reste aussi muette sur les recherches en cours. RTL info évoque “au moins une victime“.

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C’est un feu de toiture d’un entrepôt qui a pris feu, provoquant un gigantesque panache de fumée noire surplombant la ville. Les pompiers ont demandé aux habitants du quartier environnant de garder leurs fenêtres et leurs portes fermées. Vers 09h00, un message Be-Alert avait été envoyé pour avertir les riverains.

De nombreux habitants du quartier ont été évacués. Un centre d’accueil situé à proximité avait été mis en place pour venir en aide aux habitants touchés.

Les services de secours ont finalement réussi à éteindre l’incendie et n’avaient pas fait état, hier, de victimes.

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BX1 – Photo : Siamu Bruxelles