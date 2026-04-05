L’Union lance ses playoffs par une victoire contre Saint-Trond (1-0)

L’Union a entamé ses Champions’ playoffs de la Jupiler Pro League par une victoire 1-0 à domicile contre Saint-Trond, samedi soir. L’unique but a été inscrit par Guilherme Smith (62e). Au classement, les Unionistes possèdent 36 points, quatre de plus que le Club Bruges, qui reçoit Anderlecht (22 points, 6e) dimanche à 13h30. Saint-Trond (29 points) reste troisième.

Chez les Unionistes, David Hubert a retrouvé Kjell Scherpen, de retour de blessure, et Kevin Mac Allister, qui avait été ménagé lors du dernier match. Wouter Vranken a reconduit le même onze qui s’est incliné 1-3 face à l’Union lors du dernier match de la saison régulière.

Comme souvent en début de rencontre, les Canaris ont monopolisé le ballon sans se montrer dangereux. Par contre, sur une action constuite par Adem Zorgane et Anan Khalaili, le ballon est arrivé à Anouar El Hadj dont le tir a été contré par Loic Mbe Soh (10e). Par la suite, les deux équipes ont eu leurs occasions et se sont montrées dangereuses à tour de rôle avant que les défenseurs limbourgeois ne contrent les tirs de Mateo Biondic (31e), Zorgane (37e) et Ait El Had (38e) manquant toutefois de précision.

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Dès la reprise, il y a eu de l’agitation devant le but de Leo Kokubo, qui a bien plongé sur un tir à ras de terre de Besfort Zeneli (57e). L’Union intensifiait sa pression quand un centre de Guilherme est entré dans le petit filet sans que personne ne touche le ballon (62e, 1-0).

Acculés, les Canaris ont eu très chaud quand Kevin Rodriguez, à peine monté sur la pelouse, a échappé au piège du hors-jeu et s’est retrouvé seul face à Kokubo, qui a effectué un superbe arrêt (74e).

Les Saint-Gillois ont parfaitement géré la fin de match. Le penalty réclamé par le STVV pour une faute de Mac Allister sur Matsuzawa n’a pas été accordé par l’arbitre M. Lambrechts ni par le VAR.

Belga – Photo : Belga Image