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Chaud Boulette : dix bouchers en lice pour décrocher le titre de meilleure boulette bruxelloise

Pour trouver la meilleure boulette de Bruxelles (celle qui se mange sans sauce) il fallait passer par le centre-ville ce dimanche.

Tous les Bruxellois étaient conviés au concours Chaud Boulette, ce dimanche. Dix bouchers étaient en compétition sur fond de folklore. “Le but, c’est vraiment de célébrer les artisans de Bruxelles“, explique l’organisatrice du concours, Dominique Deslauriers. “Ce sont les boulettes vraiment bruxelloises qu’on retrouve au café, pas celles qui s’émiettent facilement, mais des boulettes beaucoup plus fermes qu’on sert avec une petite moutarde, par exemple.”

Une cinquantaine de convives étaient ainsi réunis dans un restaurant du centre de Bruxelles pour goûter et élire la meilleure boulette bruxelloise.

Pour l’occasion le Manneken Pis portait fièrement sa tenue de la guilde des Bouchers de Bruxelles.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Guillaume Bruwier et Stéphanie Mira

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