Brussels Cycling Classic: Jordi Meeus devance Milan Fretin de quelques centimètres à l’arrivée de la 106e édition

Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) a remporté dimanche la 106e édition de la Brussels Cycling Classic, partie du Parc Cinquantenaire et dont la ligne d’arrivée est située au bout de l’avenue Houba De Strooper, à Bruxelles.

Meeus a devancé Milan Fretin (Cofidis) et Biniam Girmay (NSN) au sprint au bout des 206,3 kilomètres de courses, après avoir grimpé notamment le Mur de Grammont (1,2 km à 7,4%) à trois reprises.

Les Danois Casper Pedersen (Soudal Quick Step) et Henrik Pedersen (Uno-X Mobility), le Français Titouan Fontaine (Groupama-FDJ United), l’Allemand Marius Mayrhofer (Tudor) et le Montois Sébastien Grignard (Lotto Intermarché) ont formé l’échappée du jour. Les cinq coureurs ont compté jusqu’à 3:40 d’avance. La course s’est décantée à une soixantaine de kilomètres de l’arrivée. Le peloton a accéléré dans le dernier passage du Mur de Grammont avant que l’accélération de Luca Van Boven (Lotto-Intermarché) dans le Bosberg ne scinde le peloton en deux groupes. À 40 kilomètres du but, tout est rentré dans l’ordre et les équipes de sprinteurs ont repris la poursuite des hommes de têtes.

Les trois derniers rescapés de l’échappée – Grignard, Casper Pedersen et Henrik Pedersen – ont finalement été repris dans la Heiligekruiswegstraat (700 m à 2,9%), dernière difficulté de la journée. Le Norvégien Erik Nordsaeter Resell a tenté sa chance dans les derniers kilomètres, en vain.

Au sprint, Meeus s’est montré le plus véloce, devançant Fretin d’un boyau. Le natif de Lommel a signé sa 19e victoire professionnelle, sa quatrième en 2026.

L’an dernier, Tim Merlier s’était imposé, vêtu du maillot de champion d’Europe devant le Français Alexis Renard et Arnaud De Lie, qui roulait avec le maillot de champion de Belgique. Merlier n’était pas présent au départ dimanche.

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