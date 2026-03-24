L’Union Saint-Gilloise conservera-t-elle son titre de champion de Belgique ?

Alors que le calendrier des playoffs a été dévoilé ce lundi, quelle suite pour l’ Union Sai nt-G i llois e ? Guillaume Raedts, journaliste sportif (Le Soir et SudInfo) et spécialiste du RSC Anderlecht et Rémy Rucquoi, journaliste sportif (BX1) étaient les invités de Bonsoir Bruxelles.

L’Union Saint-Gilloise parviendra-t-elle à conserver son titre de champion de Belgique ? Anderlecht, qui s’est qualifié laborieusement, a t-il les moyens de rattraper son retard dans cette deuxième phase ? Au lendemain de la publication du calendrier des playoffs, l’heure est aux pronostics.

► Lire aussi | L’Union en tête, Anderlecht 6e : analyse du calendrier et des ambitions des clubs bruxellois en play-offs

Les Unionistes démarrent en pole position mais ils n’ont qu’un point d’avance sur le Club de Bruges. Anderlecht, qualifié sur le fil, occupe la sixième et dernière place, avec onze points de retard sur le leader saint-gillois.

► Retrouvez Bonsoir Bruxelles du lundi au vendredi de 18h20 à 19h.

■ Une interview de Guillaume Raedts et Rémy Rucquoi au micro de Fabrice Grosfilley et Lisa Saint-Ghislain dans Bonsoir Bruxelles.