L’Union en tête, Anderlecht 6e : analyse du calendrier et des ambitions des clubs bruxellois en play-offs

Nous sommes arrivés hier au terme de la phase classique du championnat de Belgique de football. Hier, l’Union Saint-Gilloise a confirmé sa domination en officialisant sa première place grâce à un succès contre Saint-Trond (1-3). Anderlecht, de son côté, termine 6e après une nouvelle défaite contre le Cercle de Bruges (2-3).

Au classement, l’Union entame ses playoffs avec un point d’avance sur le Club de Bruges. En cas d’égalité, ce seront les Unionistes qui seront titrés champions de Belgique, car Bruges a bénéficié de l’arrondi supérieur lors de la division des points. Le titre va très probablement se jouer entre les deux clubs. L’Union accueillera Bruges lors de la troisième journée le 19 avril, le match à Bruges aura lieu le 17 mai dans le cadre de la 8e journée.

Anderlecht, de son côté, entame les Champions’ Playoffs en sixième et dernière position avec 22 points, un point derrière Malines et la Gantoise (23 points). L’objectif des Mauves sera de se qualifier pour une compétition européenne.

Au total, cinq tickets européens seront distribués. Le champion sera qualifié pour la phase de ligue de la Champions League, le deuxième disputera les barrages de la compétition. Le troisième ticket sera attribué au vainqueur de la Coupe, qui sera qualifié pour les barrages de l’Europa League, tandis que le troisième du championnat sera qualifié pour le deuxième tour préliminaire. Le dernier ticket se jouera entre le 4e des Champions’ Playoffs et le vainqueur des Europe Playoffs ; le vainqueur sera qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League.

Le sort des tickets européens se jouera donc aussi le 14 mai lors de la finale 100 % bruxelloise de la Coupe de Belgique. Si le vainqueur de la Coupe se trouve dans le top 4, l’attribution des places européennes sera décalée.

L’Union pour un treizième sacre

C’est la troisième fois que l’Union entame les play-offs en tête depuis son retour dans l’élite du football belge (2022, 2024 et 2026). Les Saint-Gillois n’ont pour le moment jamais réussi à confirmer cette première place lors des play-offs ; ce sera le défi à relever pour les hommes de David Hubert afin de décrocher le treizième titre de l’histoire du club.

Par rapport aux saisons précédentes, les Jaunes et Bleus sont légèrement en dessous de leur standard, mais bien au-dessus de leur performance de la saison dernière. L’Union avait entamé les play-offs en troisième position et affichait un bilan inférieur de onze points à celui de l’année dernière.

Au niveau statistique, l’Union est la meilleure défense du championnat avec seulement 17 buts encaissés en 30 matchs (0,57 but par match), loin devant l’Antwerp avec 32 buts encaissés. On n’avait plus vu un tel chiffre en phase classique depuis le Standard de Liège en 2014.

Offensivement, les Jaunes et Bleus ont marqué 50 buts (1,7 but par match). L’équipe est la deuxième attaque du championnat derrière le Club de Bruges, qui affiche un bilan de 59 réalisations.

Au niveau du bilan de la phase classique, le plus impressionnant pour l’Union, ce sont ses performances à domicile. L’Union Saint-Gilloise affiche un bilan de 43 points sur 45 au stade Joseph Marien. Le seul faux pas dans l’enceinte forestoise a eu lieu le 6 décembre contre la Gantoise (partage 1-1).

RSC Anderlecht : 2 mois pour sauver une saison

Le Sporting d’Anderlecht entame ses play-offs en mauvaise posture. Alors que l’on pensait les Mauves sortis de la crise grâce à Jérémy Taravel, après des succès très encourageants contre l’Antwerp et surtout un très bon partage (2-2) en déplacement au FC Bruges, la dynamique s’est complètement enrayée pour les Mauves avec un 0 sur 6, en déplacement à Malines (1-0) et contre le Cercle de Bruges (2-3).

Une fin de phase classique qui condamne le Sporting à commencer les play-offs en sixième position, en dehors des places européennes. Ce sera le principal objectif des Mauves en play-offs : atteindre l’Europe, quel que soit le moyen. Les Mauves ont deux chances d’y arriver : par le championnat, en accrochant le top 5, ou en remportant la Coupe de Belgique le 14 mai contre l’Union Saint-Gilloise.

Les Mauves signent l’un de leurs pires bilans de phase classique, à tout le moins le plus mauvais depuis la saison 2022/2023, où le Sporting avait terminé seulement onzième du championnat. Anderlecht boucle cette phase classique avec huit points de moins que la saison précédente.

Mais Anderlecht va devoir afficher un autre visage pour remplir ses ambitions européennes. Offensivement, le Sporting présente l’un des pires visages de son histoire avec seulement 43 buts marqués. Anderlecht n’est que la 6e attaque du championnat avec 1,43 but marqué par match. Les Mauves n’ont inscrit aucun but lors de sept rencontres de la phase classique.

Le bilan n’est pas spécialement plus glorieux défensivement : Anderlecht n’est que la huitième défense du championnat avec 39 buts encaissés (1,3 par match).

Mais le Sporting a su se montrer performant contre les différents membres du top 6, avec un bilan de 17 points sur 30, soit le deuxième meilleur bilan des équipes participantes aux play-offs derrière l’Union (20 points). Anderlecht a notamment obtenu des résultats de référence contre l’Union (victoire 1-0 à domicile), contre Bruges (2-2 en déplacement et victoire 1-0 au Parc Astrid). Bilan de 4 sur 6 contre Saint-Trond également. Des résultats encourageants pour les Bruxellois dans leur quête de remontée au classement.



Rémy Rucquoi