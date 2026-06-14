Des milliers de personnes manifestent à Bruxelles contre la guerre

Des milliers de personnes ont défilé dimanche après-midi dans les rues de Bruxelles pour manifester contre l’augmentation des dépenses militaires et les coupes budgétaires dans divers secteurs sociaux. Cette manifestation, placée sous le slogan “Welfare not warfare”, a été organisée à l’initiative de dizaines d’organisations de la société civile belges et européennes. D’après elles, plus de 12.000 personnes étaient présentes dans les rues de la capitale.

Les plateformes “Stop militarisation” et “Stop rearm Europe” entendaient dénoncer la militarisation de la Belgique et de l’Union européenne et revendiquer une autre politique de sécurité.

“Nous nous opposons à la militarisation irresponsable de notre société, ainsi qu’aux projets de l’Union européenne visant à consacrer 800 milliards d’euros supplémentaires à l’armement”, expliquent les organisateurs.

“Cet argent est soustrait aux services sociaux, aux soins de santé, à l’enseignement, à l’emploi, à la consolidation de la paix, à la coopération internationale, à la transition énergétique durable et à la justice climatique. Nous observons cette tendance européenne également en Belgique, où des coupes sociales massives sont présentées comme nécessaires, tandis que les dépenses militaires supplémentaires sont adoptées sans débat.”

Selon les manifestants, les dépenses en matière de défense en Belgique ont augmenté de pas moins de 59% entre 2024 et 2025, un record en Europe.

Cette semaine, la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN) a publié son rapport intitulé “Premeditated : Nuclear Weapons Spending in 2025”. Il en ressort que, l’an dernier, les neuf États dotés d’armes nucléaires ont dépensé au total 119 milliards de dollars pour leurs arsenaux nucléaires, soit une augmentation de pas moins de 19% par rapport à l’année précédente.

“Nous devons plutôt investir dans les soins de santé, l’éducation, le travail décent, la transition climatique et la protection sociale, et non dans la militarisation de la société”, estiment les organisateurs du rassemblement. “Le développement durable est la meilleure garantie d’une société sûre et stable, et donc de la prévention des conflits; nous devons donc défendre le respect de la Charte des Nations unies, la défense des droits humains et des droits du travail, la promotion de la justice sociale et climatique, et investir dans la solidarité et la coopération internationales”, ont-ils plaidé.

Les manifestants ont appelé les gouvernements à mettre en place une réelle politique de sécurité, basée sur la satisfaction des besoins fondamentaux et la dignité, ainsi que sur la sauvegarde et le renforcement du système multilatéral “à un moment où l’ordre international se délite sous les yeux de toutes et tous et, avec lui, les règles et les mécanismes qui permettent de contenir la conflictualité et de collaborer autour des enjeux mondiaux, pour certains existentiels”.

Le cortège est parti de la gare du Nord pour se diriger vers la place Jean Rey, dans le quartier européen, en passant par la petite ceinture et la rue Joseph II.

Parmi les organisations ayant participé à la manifestation, on retrouve les syndicats FGTB et CSC, ainsi qu’Agir pour la Paix, l’Association Belgo-Palestinienne, le CNAPD, le CNCD-11.11.11, Greenpeace, Oxfam ou encore Rise For Climate, parmi de nombreuses autres.