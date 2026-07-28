Le nouveau maillot extérieur d’Anderlecht rend hommage à sa victoire en Coupe d’Europe en 1976

Le club bruxellois a choisi de replonger dans son histoire pour sa nouvelle tenue, en s’inspirant d’une époque marquante de son parcours européen.

Le RSC Anderlecht a dévoilé mardi ses nouveaux maillots extérieurs. Ces maillots blancs à rayures violettes rendent hommage à la première victoire du club en coupe d’Europe, remportée en 1976. Lors de la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe, les “Violets et Blancs” s’étaient alors imposés 4-2 face au club anglais de West Ham. Tout comme à l’époque, le maillot blanc sera assorti d’un short et de chaussettes violets.

Le logo adidas Trefoil et le blason vintage qui ornent la poitrine sont également un clin d’œil aux maillots avec lesquels les “Violets et Blancs” avaient brandi leur première coupe européenne. Le sponsor principal, Sunweb, apparaît pour la première fois en violet sur le maillot afin de rendre hommage à l’esthétique épurée des années 70. Dans la nuque figure la coupe remportée à l’époque, accompagnée de l’année 1976.

Belga – Photo : RSC Anderlecht