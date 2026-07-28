Le coup de gueule de plusieurs associations contre le gouvernement bruxellois : “Des travailleurs ont appris par la presse qu’ils perdaient leur boulot”

Plusieurs associations bruxelloises actives auprès des personnes sans-abri et des usagers de drogues dénoncent un manque de transparence autour des coupes budgétaires décidées par le gouvernement bruxellois. Certaines affirment avoir appris par voie de presse la perte ou la réduction de leurs subsides.

■ Reportage de Valentine Rolus, Yannick Vangansbeek et Laurence Paciarelli

Depuis plus de 25 ans, l’ASBL Dune accompagne des personnes en situation de grande précarité, notamment des usagers de drogues. Sa directrice, Charlotte Bonbled, déplore le flou qui entoure aujourd’hui le financement régional de l’association. Près de trois semaines après le vote du plan, les détails concernant les subsides n’auraient toujours pas été communiqués malgré plusieurs demandes. “Ce qui choque aujourd’hui, ce ne sont pas tellement les décisions qui ont été prises, mais la manière. Quand on confie une mission d’intérêt général à des associations, la moindre des choses, c’est de motiver les choix qui sont faits les concernant”

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L’ASBL Modus Vivendi, qui travaille notamment sur la réduction des risques liés aux usages de drogues, serait également concernée par les économies annoncées. C’est en tout cas ce qu’avance un article de la DH publié ce lundi. “Il y a vraiment un manque de transparence totale et on n’a pas l’info. J’ai des travailleurs qui ont appris par la presse qu’ils perdent leur boulot. On marche sur la tête. Je ne comprends pas ce mépris”, explique la directrice de l’ASBL, Catherine Van Huyck, indignée. Selon Charlotte Bonbled, l’article évoque “14 projets supprimés et plusieurs qui sont réduits”.

De son côté, Safe.Brussels, chargé de notifier les décisions aux associations, conteste les informations rapportées dans la DH. “Les informations publiées hier dans la DH ne sont pas correctes. Par ailleurs, à ce stade, les décisions relatives aux subsides 2026 n’ont pas encore été communiquées aux ASBL concernées.” Du côté du cabinet du ministre-président bruxellois, on assure que les délais de notification correspondent aux procédures habituelles.