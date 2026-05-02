Deux associations risquent de perdre des subsides pour leurs actions en justice contre la Région

Deux associations sont menacées de perdre une partie de leurs subsides annuels. En cause : elles seraient trop critiques envers le gouvernement bruxellois. Une décision qu’assume le ministre du Budget, Dirk De Smedt. Il reproche à ces organisations d’attaquer la Région en justice sur plusieurs projets.

Le marais de Biestebroek est l’un des nombreux sites défendus par Inter-Environnement Bruxelles. Cette friche est devenue un refuge pour près de 60 espèces différentes. Le combat de l’association pour empêcher le développement d’un projet immobilier sur place est d’autant plus compliqué que, depuis un mois, une partie de ses subsides sont bloqués. Il s’agit de l’équivalent de deux contrats à temps plein. Des travailleurs vont être mis en préavis. Une deuxième association connaît le même sort : le BRAL.

La décision vient surtout du ministre bruxellois du Budget, Dirk De Smedt (Anders). Il reproche à ces instances un manque de loyauté envers la Région, dans une interview accordée à La Libre : “Nous attendons des organisations subsidiées qu’elles remplissent leurs missions de base et apportent des solutions. Dans le cas du BRAL et d’Inter-Environnement Bruxelles, nous constatons que cette priorité fait trop souvent défaut : des procédures juridiques sont notamment engagées contre la Région. Par ailleurs, les missions essentielles ne sont pas toujours remplies et des intérêts propres priment parfois sur l’intérêt général“, estime le ministre.

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Les deux associations précisent que les procédures juridiques ne sont pas financées par les subsides. Pour le BRAL et Inter-Environnement Bruxelles, cette démarche est sans précédent après un demi-siècle d’existence. IEB parle d’une procédure bâillon : “C’est vraiment de la censure“, dénonce Claire Scohier, chargée de mission au sein de l’association.

Inter-Environnement Bruxelles a déjà perdu des subsides il y a cinq ans et s’inquiète de son sort. Les deux associations devraient être fixées dans les prochaines semaines.

■ Reportage de Simon Breem et Marjorie Fellinger