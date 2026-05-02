Cartes Pokémon: Berchem-Sainte-Agathe accueille sa première convention de cartes à collectionner

Une première convention dédiée aux cartes à collectionner a attiré passionnés et curieux à Berchem-Sainte-Agathe.

À Berchem-Sainte-Agathe, la première édition d’une bourse d’échange et de vente de cartes à collectionner a réuni passionnés, curieux et collectionneurs. Pokémon en tête, ces cartes autrefois stars des cours de récréation sont devenues un véritable phénomène mondial, entre nostalgie, hobby… et spéculation. Certaines pièces rares s’échangent aujourd’hui à prix d’or.

“Ce que j’aime là-dedans, c’est la rencontre“, explique Joel Conte, l’organisateur de la Brussels Cards Convention. “Ce n’est pas une convention à but mercantile, mais d’échange et de transmission de notre passion aux plus jeunes“.

L’objectif est de renouveler cet événement chaque année et d’en faire un moment incontournable pour tous les passionnés et collectionneurs.

■ Reportage de Sarah Uenten