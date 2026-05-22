Un accord pour le rond-point Louise: une bande au centre, et une “bande de présélection” aux sorties

Le Ministre-Président Boris Dilliès (MR) et la Ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) ont conclu un accord politique sur l’avenir du quartier Louise, avec des aménagements pour le rond-point Louise, le Boulevard de Waterloo et l’Avenue de la Toison d’Or. Les travaux débuteront dans la nuit du lundi 25 mai, jusqu’à la fin de l’été.

Depuis juillet 2020, le rond-point Louise a été réduit de trois à une seule bande de circulation, dans le cadre d’aménagements temporaires pour sécuriser cyclistes et piétons. La ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt souhaitait pérenniser ces changements via un chantier prévu ce mois de mai, après obtention d’un permis fin 2024. Le gouvernement bruxellois a cependant demandé la suspension du projet, le temps d’adopter une vision globale sur le quartier Louise, incluant le boulevard de Waterloo et les tunnels de l’avenue Louise.

Sur base du permis d’urbanisme attribué en novembre 2025, plusieurs modifications ont été ajoutées “pour fluidifier la circulation automobile tout en préservant les ambitions en termes de sécurité routière” :

– Sur le rond-point, une bande au centre pour garantir la sécurité des piétons au moment des traversées, et aux sorties du rond-point, une seconde bande de présélection pour assurer une circulation routière la plus fluide possible.

– Changement de sens de circulation de la rue du Grand Cerf pour réduire le volume de voitures actuellement redirigées, faute d’alternative, vers le rond point Louise. Cette adaptation permet désormais aux automobilistes d’accéder directement aux tunnels Louise et au centre-ville, en évitant un détour pénalisant par le rond-point.

– La sortie de la zone de stationnement du Boulevard de Waterloo sera elle aussi déplacée, au niveau du Rond-Point René Cliquet, afin de permettre aux automobilistes de pouvoir se diriger au choix vers les tunnels de la petite ceinture et vers Belliard, sans devoir passer par le rond-point Louise.

– Le projet prévoit également des sites spéciaux franchissables, condition essentielle pour l’eUicacité des véhicules du SIAMU.

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Travaux de nuit, jusqu’à la fin de l’été

Les travaux débuteront dans la nuit du lundi 25 mai au mardi 26 mai, et dureront jusqu’à la fin de l’été, pour un budget de 400.000 euros. Ces travaux se dérouleront de nuit, afin de ne pas impacter la mobilité sur la Petite Ceinture et l’activité commerciale dans la zone. Les travaux sont coordonnés avec les interventions d’entretien des tunnels en souterrain.

En parallèle de ces décisions, l’accord politique annonce également plusieurs adaptations liées au projet de réaménagement du Boulevard de Waterloo, pour lequel Beliris possède un permis et un budget de 16 millions d’euros. De nouvelles places de parking en surface sont prévues, et les sorties du parking souterrain permettront aux usagers de ce dernier de ne plus être automatiquement dirigés vers le rond-point Louise, mais aussi via la Porte de Namur, afin de mieux répartir les flux de trafic automobile.

Ce projet permettra également de mettre en oeuvre le chaînon manquant du réseau de pistes cyclables installé tout autour de la Petite Ceinture.

“Nous sommes ravis de parvenir à un accord équilibré sur un dossier a priori arrêté grâce à des adaptations qui rencontrent les priorités et enjeux essentiels pour les différents membres de cette nouvelle majorité. Ce déblocage signifie une étape importante pour espérer un réaménagement du quartier Louise/Toison d’or”, réagit le ministre-président Boris Dilliès.

Elke Van den Brandt souligne de son côté souligne que “c’est une bonne nouvelle pour les milliers de piétons, cyclistes et usagers du tram et du métro qui traversent chaque jour le carrefour Louise. Avec ce réaménagement, l’un des points les plus dangereux de la région devient nettement plus sûr et plus lisible.”

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