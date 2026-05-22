Foyer anderlechtois : Karine Lalieux “ne nie pas les difficultés de gestion du Foyer”

La secrétaire d’État bruxelloise en charge du Logement, Karine Lalieux (PS), s’est exprimée sur l’affaire du Foyer anderlechtois, en séance plénière du Parlement bruxellois vendredi. Mettant en avant la présomption d’innocence, elle n’a toutefois pas nié les “difficultés de gestion” au sein de la société immobilière de service public.

Un reportage de la VRT diffusé mercredi a révélé des problèmes dans l’attribution de logements sociaux à Anderlecht. Le président du Foyer anderlechtois, Lotfi Mostefa (PS), aurait usé de son influence personnelle dans l’octroi des logements.

Interrogée par 13 députés et députées, Karine Lalieux a insisté sur la nécessité d’une transparence irréprochable et d’une application rigoureuse des règles dans l’attribution des logements sociaux, dans un contexte de crise du logement. Elle a énuméré les différentes procédures entourant l’attribution des logements sociaux, les mutations de logements ainsi que les dérogations qui peuvent être accordées sous certaines conditions.

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Elle a affirmé avoir demandé à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) d’examiner les dérogations accordées en 2024 et 2025 et de lui communiquer une analyse du respect des procédures par le Foyer.

Elle a également indiqué avoir demandé une analyse des plaintes et recours introduits auprès de l’autorité de tutelle concernant la société immobilière anderlechtoise. “Dès que cette analyse sera disponible, je la partagerai en toute transparence avec le Parlement, en commission”, a-t-elle promis.

“Je ne nie pas les difficultés de gestion du Foyer”, a admis la socialiste, relevant qu’un audit externe avait été réalisé en février 2025. “Ses conclusions ont mis en évidence un certain nombre de dysfonctionnements internes, notamment en matière de gouvernance, de procédures et de gestion”, a-t-elle dit.

À la suite de cet audit, un “plan d’action” a été mis en place avec la SLRB afin de “corriger les dysfonctionnements, renforcer les procédures et garantir une meilleure transparence dans la gestion”.

Le conseil d’administration du Foyer anderlechtois a accepté de désigner un manager du changement et de mettre en œuvre les recommandations de l’audit, selon Mme Lalieux. Un groupe de travail se réunit également deux fois par mois “avec les représentants du Foyer, de la SLRB et mon équipe”. “Tout ceci date d’avant Pano” (l’émission de la VRT, ndlr), a signalé la secrétaire d’État. “On n’attend pas Pano pour travailler.”

Elle a souligné qu’elle serait attentive à l’implémentation des recommandations, en particulier la définition de nouvelles règles de délégations de compétences, avec des rôles clairement définis pour les organes de gestion, le président du CA et les directeurs.

Concernant le volet judiciaire, Mme Lalieux a rappelé que quatre enquêtes étaient ouvertes. “Un juge d’instruction a été saisi dans le cadre des plaintes introduites par le Foyer anderlechtois à l’encontre de l’auteur des dénonciations anonymes. Le dépôt de cette plainte a été validé par le CA de la SISP” (sociétés immobilières de service public, ndlr), a-t-elle relevé.

À la suite du reportage de mercredi, le ministère public a ouvert une information judiciaire. Mme Lalieux a réaffirmé son soutien aux travailleurs sociaux, au logement social et aux locataires.

Belga

■ Reportage de Thomas Dufrane