Chambre du conseil Bruxelles : Deux suspects devront comparaître pour une bagarre mortelle à la gare de Zaventem en 2023

Il y a près de trois ans, cette commune du Brabant flamand a été secouée par une violente bagarre entre plusieurs groupes de jeunes aux abords de la gare. La rixe s’est déplacée dans la gare elle-même. Lors de l’altercation, trois personnes sont tombées sur les voies, juste au moment où un train arrivait. Un jeune de 22 ans originaire d’Etterbeek n’a pas survécu à la collision, tandis qu’un adolescent de 16 ans, de Bruxelles lui aussi, a été grièvement blessé. La troisième personne a pu quitter les voies à temps.

Il est rapidement apparu que cette bagarre était le fruit d’un malentendu. En effet, les deux groupes auraient en réalité été du même côté tout au long du conflit, mais sans le savoir.

La bagarre aurait été déclenchée par un conflit entre deux élèves, qui auraient mobilisé leurs amis. Mais l’un des deux protagonistes a prévenu deux groupes. Ceux-ci se sont rendus indépendamment les uns des autres à la gare de Zaventem, où ils se sont retrouvés face à face sur l’un des quais, sans se rendre compte qu’ils avaient tous été mobilisés par la même personne. Une confrontation physique a alors éclaté, au cours de laquelle trois d’entre eux ont fini par tomber sur les voies.

Les mineurs impliqués devront eux comparaître devant le tribunal de la jeunesse francophone le 10 juin. Parmi eux se trouve le garçon qui s’est retrouvé sur les voies et a perdu une jambe.