“Le sport ne peut pas ignorer la politique” : une compétition européenne d’escalade annulée à Ixelles

La troisième et dernière manche des World Climbing Europe Youth Series – la Coupe d’Europe Jeunes d’escalade – ne se tiendra pas dans la nouvelle salle du “Camp de base” les 30 et 31 mai prochains. Le centre d’escalade ixellois l’a annoncé sur ses réseaux sociaux ce mercredi. En cause : le flou autour des règles concernant la participation d’athlètes israéliens à cet évènement.

“Ce n’était pas une décision facile à prendre ; nous ne l’avons pas prise à la légère” : dix jours avant l’évènement, l’équipe du Camp de base annonce qu’elle ne mettra finalement pas ses infrastructures à disposition pour accueillir la dernière étape des World Climbing Europe Youth Series 2026. Cette compétition devait constituer le tout premier événement accueilli dans “Le camp avancé”, la nouvelle salle du groupe bruxellois située rue de Theux à Ixelles. Elle devait aussi conclure la Coupe d’Europe Jeunes qui s’étend sur trois manches.

“Nous ne pouvons pas ouvrir la salle d’escalade dans les conditions actuelles, car aucun cadre clair n’a été défini concernant la représentation nationale d’Israël, compte tenu de la procédure en cours devant la Cour internationale de Justice au titre de la Convention sur le génocide et des allégations documentées de violations graves du droit international à l’encontre des Palestiniens“, justifie-t-elle.

“Le sport ne peut pas ignorer la politique, car il en fait partie intégrante“, ajoute-t-elle. “Une compétition internationale est un espace de représentation, et pas seulement un rassemblement d’individus.”

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Absence de cadre clair

La direction du Camp de base assure néanmoins que sa décision “n’est pas pas dirigée contre les athlètes israéliens ni basée sur leur nationalité“, mais que “le désaccord porte sur la gouvernance, la représentation nationale et l’absence d’un cadre clair“. Le centre d’escalade bruxellois affirme avoir demandé à la fédération belge d’escalade et à World Climbing de clarifier leur position avant la tenue de l’événement. Des contacts ont en effet été pris ces derniers mois, nous confirme-t-on, mais sans possibilité de compromis, la fédération israélienne ILCA refusant de participer sous bannière neutre.

Du côté du Club Alpin Belge – la fédération francophone d’escalade qui, avec la fédération néerlandophone KBF, compose la fédération nationale CMBEL – on regrette aussi l’absence de cadre clair de la part de World Climbing. “La question devait être abordée lors de l’Assemblée générale qui devait se tenir en Arabie saoudite le 23 avril dernier. Mais, en raison du conflit au Moyen-Orient, cette AG présentielle de trois jours s’est transformée en une AG virtuelle de trois heures lors de laquelle seuls les points administratifs importants ont été abordés“, explique Stéphane Winandy, coordinateur du Club Alpin Belge.

Résultat : les discussions sur ce point ont été reportées à la prochaine AG extraordinaire prévue en juillet prochain, laissant les clubs de sport dans une position complexe.

Pas d’alternative possible

“Au-delà des questions d’éthique et de gouvernance, il existe également des raisons d’ordre opérationnel qui nous empêchent d’organiser cet événement en toute sécurité et de manière responsable dans les conditions actuelles“, explique le Camp de base dans son communiqué. Une “grande partie” du personnel a en effet fait savoir qu’elle n’était pas disposée à travailler sur cet événement dans ces conditions, ne permettant pas de garantir les effectifs nécessaires au bon fonctionnement du site. Le centre indique également avoir reçu des signalements concernant d’éventuelles perturbations autour de l’événement et affirme devoir protéger “l’intégrité physique” de ses infrastructures.

Faute de temps pour se retourner et étant donné les 20 kilomètres de Bruxelles prévus le même week-end qui devraient fortement impacter la mobilité dans la capitale, aucune alternative n’a pu être trouvée par la fédération belge d’escalade. Il a donc été décidé d’annuler purement et simplement l’épreuve.

D’un point de vue sportif, le classement général se basera donc uniquement sur les deux premières manches de la Coupe.

Malgré cette décision, la salle assure ne pas être opposée à l’organisation future d’événements internationaux d’escalade. Elle indique rester disposée à accueillir ce type de compétition si World Climbing adopte à l’avenir un cadre avec des conditions “claires, cohérentes et acceptables“.

V.d.T. – Photo : Belga