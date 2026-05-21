Bruxelles décroche un triste record : 49 % des habitants en difficulté financière

Si la situation financière des Belges s’améliore légèrement depuis 2022, Statbel souligne de fortes disparités régionales, avec Bruxelles largement au-dessus de la moyenne nationale.

De moins en moins de Belges peinent à joindre les deux bouts, indique jeudi Statbel, l’office belge de statistiques dans un communiqué. Depuis quatre ans, Statbel interroge chaque trimestre plus de 5.000 Belges âgés de 16 à 74 ans, en portant une attention particulière à leurs conditions de vie. En 2025, 37,8 % de la population rencontrait des difficultés financières contre 43,6% en 2022.

Si les chiffres de 2025 confirment une tendance à la baisse depuis le lancement de l’enquête sur le bien-être personnel et les conditions de vie, la baisse par rapport à l’année précédente est faible, avec une diminution de 0,2 point de pourcentage. En 2024 en effet, 38 % des personnes interrogées déclaraient avoir des difficultés financières en fin de mois.

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Par ailleurs, la tendance à la baisse observée sur la période 2022-2025 touche certes toutes les régions mais avec des disparités frappantes, souligne Statbel. Ainsi, 32,1% des répondants en Flandre ont indiqué avoir des difficultés à joindre les deux bouts, contre 44,6% des répondants en Wallonie et près de 49% à Bruxelles.

D’autre part, poursuit l’office belge de statistiques, une part importante des personnes vulnérables, comme les chômeurs (66,7 %) et les personnes en incapacité de travail (70,1 %), rencontrent des difficultés financières. Parmi les personnes ayant un emploi, ce chiffre atteint 28,8 %.

Au total, près de 37 % des Belges se sont déclarés “très” satisfaits de leur situation financière. Pour la majorité (70 %), le revenu était sensiblement le même qu’en 2024 et près de 20 % disposaient d’un revenu plus élevé en 2025.

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D’autres questions relatives aux conditions de vie montrent également qu’un peu plus de la moitié des personnes interrogées déclaraient “avoir une grande satisfaction générale dans la vie” et que près de sept sur dix se sont déclarées toujours ou la plupart du temps heureuses.

Belga – Photo : Belga Image