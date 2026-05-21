European Open : l’ancien N.2 mondial Casper Ruud confirme sa présence à Bruxelles

Le Norvégien Casper Ruud, ancien N.2 mondial actuellement 17e à l’ATP, participera au prochain European Open de tennis. L’organisation du tournoi ATP 250 de Bruxelles, qui se déroulera du 17 au 25 octobre prochain, a confirmé jeudi la présence de Ruud aux côtés, notamment, de Zizou Bergs (ATP 38) et Raphaël Collignon (ATP 64).

Casper Ruud n’a encore jamais pris part au European Open, que ce soit à Anvers ou depuis sa délocalisation à Bruxelles l’année dernière. Il s’agit d’ailleurs, cette année, de son avant-dernière chance de prendre part au tournoi en Belgique, puisqu’il quittera Bruxelles après l’édition 2027. À partir de 2028, la fédération italienne qui disposera de la licence pour en faire un tournoi sur gazon.

Le directeur du tournoi Dick Norman s’est félicité de la venue de “l’un des meilleurs joueurs du circuit ATP. Ruud combine calme et maturité avec une intensité remarquable sur le court.” Norman a également rappelé le palmarès de l’ancien N.2 mondial, qui a remporté 14 titres en carrière sur le circuit principal et a disputé deux finales à Roland-Garros (2022 et 2023) ainsi qu’une finale à l’US Open (2022) et aux ATP Finals (2022).

L’année dernière, l’Italien Lorenzo Musetti était la tête de série N.1 au Palais 12, alors classé 8e à l’ATP. Le Canadien Félix Auger-Aliassime, 13e mondial et 2e tête de série à l’époque, avant remporté le tournoi en triomphant du Tchèque Jiri Lehecka (ATP 17/N.3) en finale.

Le European Open, doté de 723.435 euros et disputé sur surface dure, est le plus important tournoi en Belgique. Anvers en était le théâtre depuis son apparition au calendrier ATP en 2016, avant qu’il ne déménage à Bruxelles l’an dernier pour y fêter son 10e anniversaire.

Belga