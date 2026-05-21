Soupçons de clientélisme au Foyer anderlechtois : le parquet de Bruxelles ouvre une quatrième enquête

Le parquet de Bruxelles a ouvert une nouvelle enquête à la suite du reportage de l’émission “Pano” de la VRT consacré à l’attribution de logements sociaux à Anderlecht.

Le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire à la suite du reportage de la VRT dans l’émission “Pano” sur l’attribution des logements sociaux à Anderlecht. D’après le reportage, le président de la société de logements sociaux et l’échevin du Logement à Anderlecht, Lotfi Mostefa, exercerait une influence personnelle sur l’attribution des logements sociaux. Il s’agit déjà de la quatrième enquête impliquant le Foyer anderlechtois.

Pour le reportage, les journalistes de Pano ont eu accès à des centaines de messages, parfois vocaux, qui prouvent que Lotfi Mostefa influence l’attribution des logements sociaux. L’ancien président de la Société du logement de la région de Bruxelles-capitale (SLRB), Safouane Akremi, qui devait contrôler l’attribution des logements, aurait également été impliqué dans l’attribution des logements à Anderlecht.

“Il y avait déjà trois enquêtes en cours, dont une instruction judiciaire“, explique la porte-parole du parquet, Laura Demullier. “A la suite du reportage de Pano, un quatrième dossier a été ouvert. L’Office Central pour la Répression de la Corruption (OCRC) mène l’enquête. Dans l’intérêt des enquêtes en cours, le parquet ne va pas fournir de commentaires supplémentaires.”

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Belga/Photo Belga (Lotfi Mostefa)