“Un clientélisme inacceptable”, “Lotfi Mostefa doit faire un pas de côté” : les partis politiques réagissent à l’affaire du Foyer anderlechtois

Plusieurs partis politiques ont dénoncé la gestion du Foyer anderlechtois, au lendemain de la diffusion d’un reportage de la VRT mettant en lumière des pratiques douteuses sur l’obtention de logements sociaux.

Ecolo et la N-VA demande une commission d’enquête

La cheffe de groupe Ecolo au Parlement bruxellois, Zakia Khattabi, demande que toute la lumière soit faite sur la gestion du Foyer anderlechtois, après la diffusion par la VRT d’un reportage mettant en cause les méthodes du président de cette société de logement social, Lofti Mostefa (PS). “Toute la lumière doit être faite sur cette affaire. Il faut des enquêtes approfondies, des responsabilités établies et, le cas échéant, des sanctions. Les Bruxelloises et les Bruxellois méritent des institutions irréprochables, particulièrement lorsqu’il s’agit de politiques sociales aussi essentielles que le logement public”, demande la députée écologiste.

Ce n’est pas la première fois qu’une institution sociale de cette commune bruxelloise est sous le feu des projecteurs. L’an dernier, c’était le CPAS qui était visé. Ecolo charge M. Mostefa. “Quand un même nom revient dans des dossiers touchant à la gestion de politiques sociales essentielles, cela ne peut pas être balayé d’un revers de la main. Cela fait beaucoup pour un seul homme. Les citoyens ont droit à la vérité et à une totale transparence“, a souligné Zakia Khattabi. Ecolo demande une commission d’enquête au Parlement bruxellois.

Même demande de commission pour la N-VA. Le député bruxellois Gilles Verstraeten, ex-conseiller communal à Anderlecht, estime que ce reportage confirme des éléments connus depuis longtemps. Il vise le PS et le président de la fédération bruxelloise, Ahmed Laaouej, qu’il accuse d’avoir mis en place un “système clientéliste”. Selon lui, l’affaire anderlechtoise s’apparente au scandale de la Carolorégienne qui a éclaté en 2005 et a ébranlé le Parti socialiste.

Des “abus de pouvoir” pour le CD&V

Le député bruxellois du CD&V, Benjamin Dalle, dénonce également fermement le “clientélisme inacceptable” au sein du Foyer anderlechtois. Selon l’élu, l’enquête révèle des “abus de pouvoir ainsi que des pratiques de népotisme“. “L’attribution des logements sociaux doit reposer sur des critères clairs, objectifs et transparents“, a-t-il affirmé sur le réseau social X, anciennement Twitter.

“Un pas de côté” demandé par le MR et Les Engagés

Le chef de file du MR à Anderlecht, Gaëtan Van Goidsenhoven, estime quant à lui que Lotfi Mostefa devrait se mettre temporairement en retrait de ses fonctions. “Dans un État de droit, il appartient désormais à la justice de faire toute la lumière sur ces éléments, dans la sérénité, l’indépendance et le respect de la présomption d’innocence. Au regard de la gravité des accusations et afin de préserver la crédibilité des institutions concernées, je considère néanmoins que Monsieur Lotfi Mostefa doit faire un pas de côté de ses attributions (Foyer anderlechtois et logement communal) durant le temps nécessaire aux enquêtes et aux clarifications.”

Même demande pour le président des Engagés Yvan Verougstraete. “Les soupçons qui pèsent sur le Foyer anderlechtois sont d’une extrême gravité. Les logements sociaux ne peuvent jamais devenir un instrument de clientélisme politique. Aucune complaisance avec ceux qui utiliseraient l’argent public pour favoriser des proches ou bâtir une clientèle électorale. La présomption d’innocence doit cependant évidemment être pleinement respectée et il appartiendra à l’enquête d’établir les faits. Mais, précisément pour garantir la sérénité des investigations et le bon fonctionnement des institutions, Les Engagés demandent, le temps de l’enquête, la suspension des attributions de Lotfi Mostefa“, a-t-il écrit sur X.

Une plainte de la vice-présidente

Sur notre antenne ce matin dans Bonjour Bruxelles, la vice-présidente du Foyer anderlechtois Marcela Gori (MR) affirme qu’elle a subi des menaces et intimidations quand elle a tiré la sonnette d’alarme. Elle explique également qu’elle a été porter plainte. “Au mois de février 2025, j’ai demandé par mail au conseil d’administration qu’un point soit mis à l’ordre du jour pour demander la mise à l’écart du président. De manière très naïve… Suite à cette demande, j’ai été attaquée ouvertement au conseil d’administration, j’ai été menacée. On a essayé de m’intimider. J’ai dû porter plainte pour menace, intimidation et diffamation.”

> Marcela Gori, vice-présidente du Foyer anderlechtois, confirme “une ingérence politique” au sein du Foyer

Contacté par notre journaliste Fabrice Grosfilley, Lotfi Mostefa se dit “serein” et indique qu’il va prendre le temps d’analyser les messages Whatsapp auquels l’émission de la VRT fait référence pour répondre aux accusations portées contre lui.

Rédaction