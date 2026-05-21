“Ce serait une preuve de bon sens et de respect”: le bourgmestre de Forest appelle à l’annulation du concert de Patrick Bruel

Charles Spapens (PS), bourgmestre de Forest, appelle à l’annulation du concert de Patrick Bruel à Forest National, où il doit se produire le 6 octobre prochain.

La tournée de Patrick Bruel, qui joue actuellement au théâtre à Paris, doit démarrer le 16 juin au Cirque d’Hiver à Paris, puis passer dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique. Mais plus au Canada, où trois dates de concerts prévues en décembre ont été annulées mardi.

Le bourgmestre de Forest, Charles Spapens (PS), a également appelé à l’annulation du concert de l’artiste, qui doit s’y produire le 6 octobre prochain. “Mon rôle n’est pas de me substituer à la justice mais les plaintes et les témoignages s’accumulent. Ils sont d’une gravité extrême puisqu’il y a même des cas avec des mineurs. Dans ce contexte, je pense qu’une décision de l’artiste lui-même de faire un pas de côté le temps de l’enquête serait évidemment une preuve de bon sens et surtout de respect pour toutes ces femmes qui ont eu le courage de témoigner“, nous détaille-t-il. “En tant que bourgmestre, je n’ai aucun pouvoir d’annuler, j’ai un devoir d’assurer l’ordre public et en cas de problème, je prendrai mes responsabilités.”

“Je continuerai de faire mon métier“

La ministre française chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes Aurore Bergé estime également que c’est à Patrick Bruel, accusé de viols et d’agressions sexuelles, de “décider s’il souhaite être sur scène” alors que les appels à l’annulation de ses concerts se multiplient. “C’est une décision qui lui appartient, à lui, et qui ne m’appartient pas, à moi, ni à vous. C’est lui qui doit décider s’il souhaite continuer à être sur scène“, a déclaré la ministre sur RTL jeudi.

Mercredi, plusieurs maires ont invité le chanteur, visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle, à renoncer à se produire dans leurs villes. Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, a ainsi invité le chanteur à “mettre entre parenthèses sa carrière“, “y compris pour la sérénité de sa défense“.

Pour la ministre, “il y a des accusations qui sont portées contre lui, il y a des plaintes qui ont été déposées, il y a une information judiciaire qui est ouverte, mais il n’y a pas de condamnation”. “Si j’appelle solennellement Patrick Bruel à annuler ces concerts, vous imaginez bien l’interprétation immédiate qui en sera faite: il n’y a plus de présomption d’innocence“, a expliqué Aurore Bergé.

Patrick Bruel, 67 ans, est visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle. Et de nouvelles plaintes doivent être déposées dans les prochains jours, a annoncé mardi l’avocate de l’animatrice télé Flavie Flament, qui accuse elle-même le chanteur et acteur de viol alors qu’elle était mineure. Il nie les faits qui lui sont reprochés. “Je continuerai de faire mon métier“, a déclaré le chanteur dimanche dans une publication sur Instagram en affirmant n’avoir “jamais forcé une femme”.

Une pétition, soutenue par des associations féministes et qui a recueilli plus de 30.000 signatures ce jeudi matin, demande l’annulation de ces concerts.

BX1, avec Belga – Photo Belga