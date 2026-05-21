Des centaines d’oeuvres originales de Maurice Tillieux exposées à Ixelles

Une centaine d’œuvres originales de l’auteur Maurice Tillieux seront exposées du 22 mai au 18 juillet à la galerie Huberty & Breyne à Ixelles. Les pièces proviennent de la famille de l’artiste et de collections privées, précise la galerie à l’occasion de la présentation de sa nouvelle exposition patrimoniale.

Né en 1921 à Huy, Maurice Tillieux fait ses débuts dans le métier durant la Deuxième Guerre mondiale en réalisant des illustrations pour l’hebdomadaire Spirou. “À la fois scénariste et dessinateur, il développe un style immédiatement reconnaissable, porté par un sens aigu du rythme, des dialogues vivants et une maîtrise remarquable de la mise en scène. Son œuvre se distingue par un équilibre subtil entre humour, intrigue policière et observation du quotidien, qui confère à ses récits une modernité durable”, situe la galerie Huberty.

Plusieurs séries qu’il a créées ont été couronnées de succès comme “Gil Gourdan”, “Félix” et “César et Ernestine”. On lui doit également les premiers scénarios de “Jess Long” et une douzaine de scénarios de “Tif et Tondu”, dans les années ’70. Il décède le 2 février 1978 en France.

L’exposition propose “un parcours structuré autour de ses séries majeures, complété par un ensemble de dessins et d’illustrations. Les œuvres présentées témoignent de la richesse de son univers et de la cohérence d’une œuvre qui n’a cessé d’influencer les générations suivantes d’auteurs”.

Un catalogue est publié en marge de cette exposition, dans lequel s’exprime François Walthéry, créateur de “Natacha”. Ce dernier a d’ailleurs sollicité les talents de scénariste de Maurice Tillieux pour deux albums de l’hôtesse de l’air.

Belga