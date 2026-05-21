Un homme condamné pour une fusillade à Forest en 2024 activement recherché

La police fédérale a émis jeudi, à la demande du parquet de Bruxelles, un avis de recherche pour une personne condamnée dans le cadre d’une fusillade survenue en mars 2024 à Forest. L’avis a également été publié à l’échelle européenne par ENFAST. Il s’agit de Raïan Hachem. Agé de 23 ans, il est activement recherché (Most Wanted).

Fin janvier, le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles avait condamné quatre jeunes hommes à une peine de quatorze ans de prison pour leur implication dans une fusillade, parvis Saint-Antoine à Forest, non loin de la gare du Midi.

Dans la nuit du 12 au 13 mars 2024 vers 01h20, plusieurs personnes, armées notamment d’un pistolet mitrailleur Uzi et d’un fusil automatique de type kalachnikov, avaient ouvert le feu et tiré une centaine de coups. Plusieurs balles avaient perforé les façades des habitations donnant sur la place. Trois personnes avaient été blessées. L’une d’entre elles s’était retrouvée entre la vie et la mort.

Raïan Hachem, de nationalité belge, n’était pas présent à ce procès et c’est lui qui est visé par l’avis de recherche émis ce jeudi.

Belga