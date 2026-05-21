Important déversement de carburant à Schaerbeek : les pompiers mobilisés depuis ce matin

Après une mauvaise manœuvre d’un poids lourd près de la Leeuwoprit à Schaerbeek, plusieurs litres de diesel se sont répandus sur la chaussée jeudi matin.

Les pompiers de Bruxelles sont à pied d’œuvre depuis ce matin pour nettoyer une traînée de carburant à Schaerbeek. C’est ce qu’a indiqué jeudi après-midi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

“Vers 8 h 30, nos équipes sont intervenues pour nettoyer une traînée de carburant sur la voie publique, à hauteur de la Leeuwoprit à Schaerbeek”, explique M. Derieuw. “Un chauffeur de camion, qui n’était pas au courant de la situation locale et de la restriction imposée aux poids lourds sur le pont concerné, a voulu quitter le site des chemins de fer par cette route. Lorsqu’il s’est avéré que cela était impossible, le véhicule a tenté de reculer pour trouver un autre itinéraire. Ce manœuvre a endommagé le réservoir de carburant, provoquant un déversement de diesel sur la voie publique.”

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Une partie du carburant a été immédiatement récupérée dans des bacs de rétention. Le reste de la nappe de carburant a été traité à l’aide de granulés absorbants et éliminé par les équipes de pompiers. “L’intervention est toujours en cours”, poursuit Derieuw. “Un véhicule spécialisé équipé d’une brosse mécanique a été déployé pour nettoyer la chaussée.”

Belga – Photo : Belga Image