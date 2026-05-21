 Aller au contenu principal
BX1

Important déversement de carburant à Schaerbeek : les pompiers mobilisés depuis ce matin

Après une mauvaise manœuvre d’un poids lourd près de la Leeuwoprit à Schaerbeek, plusieurs litres de diesel se sont répandus sur la chaussée jeudi matin.

Les pompiers de Bruxelles sont à pied d’œuvre depuis ce matin pour nettoyer une traînée de carburant à Schaerbeek. C’est ce qu’a indiqué jeudi après-midi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

“Vers 8 h 30, nos équipes sont intervenues pour nettoyer une traînée de carburant sur la voie publique, à hauteur de la Leeuwoprit à Schaerbeek”, explique M. Derieuw. “Un chauffeur de camion, qui n’était pas au courant de la situation locale et de la restriction imposée aux poids lourds sur le pont concerné, a voulu quitter le site des chemins de fer par cette route. Lorsqu’il s’est avéré que cela était impossible, le véhicule a tenté de reculer pour trouver un autre itinéraire. Ce manœuvre a endommagé le réservoir de carburant, provoquant un déversement de diesel sur la voie publique.”

► Lire aussi | Incendies, secours, urgences : les pompiers bruxellois sont intervenus près de 117.500 fois en 2025

Une partie du carburant a été immédiatement récupérée dans des bacs de rétention. Le reste de la nappe de carburant a été traité à l’aide de granulés absorbants et éliminé par les équipes de pompiers. “L’intervention est toujours en cours”, poursuit Derieuw. “Un véhicule spécialisé équipé d’une brosse mécanique a été déployé pour nettoyer la chaussée.

Belga – Photo : Belga Image

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales