Incendies, secours, urgences : les pompiers bruxellois sont intervenus près de 117.500 fois en 2025

À l’occasion de la Journée internationale des pompiers, les secours bruxellois publient leurs chiffres annuels.

Ce 4 mai est la journée internationale des pompiers. Depuis 1999, les pompiers du monde entier rendent hommage à leurs collègues qui ont perdu la vie en service. “Aujourd’hui, les Pompiers de Bruxelles s’associent à cet hommage et honorent la mémoire de toutes celles et ceux qui ont donné leur vie au service des autres“, communique le porte-parole Walter Derieuw.

Les pompiers bruxellois en profitent pour partager quelques chiffres de leur zone de secours : en 2025, ils sont intervenus à 17.780 reprises. Cela concernait 4.210 incendies, 4.566 interventions techniques et de sauvetages, 2.788 interventions logistiques, mais aussi 4.382 fausses alertes.

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Cinq “interventions spéciales” sont également comptabilisées. Ce type d’intervention concerne, par exemple, “des naufrages de bateaux sur le canal, des accidents d’avion ou des accidents ferroviaires“, liste Walter Derieuw.

Les ambulances du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région bruxelloise ont, quant à eux, réalisé 99.716 interventions. Au total, les pompiers bruxellois sont donc intervenus près de 117.500 fois en 2025.

BX1 – Photo : Siamu Bruxelles