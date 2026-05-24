Le Lotto Brussels Jazz Weekend: une belle vitrine pour les jeunes talents bruxellois

Le Lotto Brussels Jazz Weekend anime Bruxelles avec des concerts gratuits et une vitrine dédiée aux jeunes talents belges du jazz.

Le Lotto Brussels Jazz Weekend investit le centre-ville de Bruxelles depuis le vendredi 22 mai, attirant curieux, amateurs et passionnés. Dans le public, certains découvrent ce style musical, d’autres viennent profiter de l’ambiance, boire un verre ou écouter les concerts en plein air.

Pendant trois jours, des lieux emblématiques tels que la Grand-Place, la place Sainte-Catherine et la place de la Bourse accueillent des concerts gratuits en plein air mettant à l’honneur le jazz, la soul, le blues, le funk et le hip-hop.

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L’un des temps forts de cette année est la deuxième édition de Brussels Jazz Vanguard, une plateforme soutenant les jeunes talents belges du jazz. Les organisateurs ont reçu 184 candidatures et en ont sélectionné quinze. Pour les artistes, l’événement représente surtout une occasion de gagner en visibilité et de partager leur travail avec le public. Ils enregistrent également des morceaux en direct pour un album vinyle qui sortira plus tard dans l’année.

L’an dernier, 160 000 personnes avaient participé au festival, un chiffre qui pourrait être dépassé cette année.

■ Reportage de Sarah Uenten, Charlotte Pire, Stéphanie Mira et Michel Geyer