Les travaux de réaménagement du rond-point Louise ont débuté cette nuit

Suite au déblocage politique la semaine dernière, les travaux de réaménagement du rond-point Louise ont débuté la nuit dernière. Ces travaux qui devraient durer jusqu’à la fin de l’été se dérouleront principalement de nuit, afin de ne pas impacter la mobilité sur la Petite Ceinture et l’activité commerciale dans la zone.

Parmi les principales adaptations, le projet prévoit une “bande centrale sécurisée pour les piétons”, destinée à renforcer la sécurité lors des traversées du rond-point. Aux sorties, “une seconde bande de pré‑sélection” sera aménagée afin de rendre “la circulation plus fluide et de réduire les embouteillages”. Autre point prévu : le changement de sens de la rue du Grand Cerf qui permettra aux automobilistes d’accéder directement aux tunnels Louise et au centre-ville, sans passer par le rond-point.

■ Les détails du projet avec Joachim Vincent et Yannick Vangansbeek

Depuis juillet 2020, le rond-point Louise a été réduit de trois à une seule bande de circulation, dans le cadre d’aménagements temporaires pour sécuriser cyclistes et piétons. La ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt souhaitait pérenniser ces changements via un chantier prévu ce mois de mai, après obtention d’un permis fin 2024. Le gouvernement bruxellois a cependant demandé la suspension du projet, le temps d’adopter une vision globale sur le quartier Louise, incluant le boulevard de Waterloo et les tunnels de l’avenue Louise. Après des tractations entre la ministre de la Mobilité Elke van den Brandt (Groen) et le ministre-président Boris Dilliès (MR), un accord politique a finalement été trouvé la semaine dernière.

Les travaux dureront jusqu’à la fin de l’été, pour un budget de 400.000 euros. Ces travaux se dérouleront principalement de nuit. Les travaux sont coordonnés avec les interventions d’entretien des tunnels en souterrain.

BX1 – Photo : Google Maps