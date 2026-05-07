Tensions politiques autour du rond-point Louise : Boris Dilliès veut suspendre le chantier

Le chantier devait démarrer en ce mois de mai, mais le ministre-président demande sa “mise sur pause” le temps de réfléchir à une vision plus “globale” pour le quartier.

Situé sur le territoire de la Ville de Bruxelles et partiellement des communes de Saint-Gilles et Ixelles, le rond-point Louise est l’un des noeuds de circulation centraux de la capitale, mais aussi l’un des plus accidentogènes. Autrefois composé de trois bandes automobiles, il est aujourd’hui limité à une seule suite à des amménagements temporaires réalisés durant la pandémie de Covid-19, en juillet 2020. Le but était alors de sécuriser davantage le passage des vélos et des piétons. Bruxelles Mobilité et sa ministre en charge, Elke Van den Brandt (Groen), souhaitent à présent pérenniser ces travaux qui ont obtenu un permis fin de l’année dernière.

Le chantier devait démarrer ce mois-ci, mais c’était sans compter sur l’intervention du ministre-président Boris Dilliès (MR) qui demande sa suspension. Le MR dénonce en effet un aménagement provisoire qui crée des ralentissements du trafic et un impact négatif pour les commerces. “S’agissant d’un dossier hérité de l’ancienne majorité qui avait déjà suscité des polémiques, ⁠on ne peut pas l’exécuter en l’état”, réagit le cabinet Dilliès dans la DH. “Le ministre-président a donc demandé à Elke Van den Brandt de ne pas entreprendre de travaux le temps que le gouvernement adopte une vision globale à propos de ce quartier et, plus spécifiquement, sur le rond-point Louise, le boulevard de Waterloo et les tunnels de l’avenue Louise.”

Des discussions doivent se tenir entre cabinets et administrations “d’ici le 30 juin” pour trouver une “solution globale”, ajoute-t-il.

“Pas de retour en arrière”

Mais du côté du ministre de la Mobilité, pas question de retour en arrière sur ce dossier acté lors de la précédente législature. “Revenir à une situation insécurisée n’est tout simplement pas une option, tout comme le maintien d’une situation illégale, alors que piétons, usagers du tram et cyclistes y passent chaque jour”, indique-t-elle à la DH.

À cela s’ajoute une mise en demeure de l’administration régionale urban.brussels demandant l’exécution des travaux avant la fin de l’année.

BX1 – Photo : Google Maps