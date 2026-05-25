Poésie au soleil dans le jardin Jean-Félix Hap pour la 20e édition du fiEstival maelstrÖm

À Etterbeek, le jardin Jean-Félix Hap a accueilli une balade contée mêlant poésie, récits et déambulation pour la 20e édition du fiEstival.

Le fiEstival maelstrÖm reEvolution fêtait, ce 25 mai, sa 20e édition à Bruxelles. À Etterbeek, une balade contée était organisée dans le jardin Jean-Félix Hap, l’occasion de profiter du soleil tout en découvrant poètes et conteurs. Pendant deux heures, les participants ont déambulé dans le parc au rythme des mots et des récits.

Ce festival international met à l’honneur la poésie, le slam, la musique, la danse, les performances et les rencontres, dans plusieurs lieux bruxellois, dont le quartier Jourdan, Ixelles, Saint-Gilles et Bruxelles-Ville. Cette édition, intitulée “Renaissances”, s’inscrivait dans le cycle des “Chants de la Transition”.

Le festival se veut ouvert à tous, enfants compris, avec une ambition : rapprocher artistes et publics autour des arts poétiques.

■ Interview de Simon Breem