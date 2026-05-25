Le Brussels Jazz Weekend attire plus de 200.000 visiteurs en trois jours

Le Lotto Brussels Jazz Weekend a attiré plus de 200.000 visiteurs entre vendredi et dimanche, indiquent lundi les organisateurs de l’événement dans un premier bilan.

Pendant trois jours, le centre-ville bruxellois a mis en exergue les talents belges, les tout nouveaux projets musicaux et les artistes confirmés de la scène contemporaine.

Quelque 450 artistes se sont ainsi produits au long du week-end pour ce 9e Lotto Brussels Jazz Weekend. Cela allait de concerts ensoleillés sur la Grand-Place à des jams dans des bars. Outre 28 bars et sites bruxellois, deux autres endroits de référence ont accueilli le public: la place de la Bourse et la place Sainte-Catherine, où le public s’est aussi rendu en masse pour voter pour son nouveau talent préféré. C’est le quartet Glomeris qui a remporté le prix du jury professionnel du Brussels Jazz Vanguard. Le groupe gantois Bruusk a, lui décroché le prix du public.

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Outre une forte représentation d’artistes belges, le festival a également accueilli quelques noms internationaux comme Marco Mezquida Trio (Espagne), Gaidaa (Soudan-Pays-Bas), Kaito Winse (Burkina Faso), Manou Gallo Orchestra (Côte d’Ivoire), Pauline Leblond Double Quartet (France) et Wet Enough!? (France).

“Le Lotto Brussels Jazz Weekend, c’est une dynamique sociale, culturelle et économique pour Bruxelles. Les dernières éditions ont généré près de 30 millions d’euros durant le festival, ces dépenses ont permis de soutenir l’emploi et les commerces dans la Région“, situe Stéphane Thiery, le président du conseil d’administration de l’événement. L’objectif est à présent de développer le projet, avec l’aide des partenaires institutionnels et privés, et de le faire intégrer le top 5 des festivals européens de jazz urbain gratuits d’ici 2030, année du bicentenaire de la Belgique, ambitionne-t-il.

La prochaine édition de l’événement aura lieu du 21 au 23 mai 2027.

Belga – Photo : BX1