Anderlecht: quarante policiers mobilisés pour sécuriser les quartiers d’Aumale et Cureghem

La zone de police Midi concentre désormais quarante policiers uniquement dans les quartiers anderlechtois d’Aumale et Cureghem. Le dispositif est en place depuis le week-end du 16 mai, comme l’explique la Dernière Heure.

L’objectif est d’assurer une présence de 7h du matin au début de la nuit, face aux problèmes liés au trafic de stupéfiants.

Il s’agit, selon le bourgmestre Fabrice Cumps interrogé par nos confrères, d’une “nouvelle approche opérationnelle” qui consiste à concentrer temporairement, mais massivement, des effectifs dans des zones ciblées, “pour observer les dynamiques en présence et les interactions entre les suspects et intervenir rapidement avec le procureur du Roi.” Ces policiers pourraient, à un moment donné, être mobilisés dans d’autres quartiers.

Le dispositif est voué à rester en place “le plus longtemps possible”. La commune assure qu’il s’agit d’équipes actives en matière de prévention et que l’effectif de la police secours n’est pas déforcé. Des opérations sont aussi menées avec la police fédérale et la Stib, notamment dans les stations de métro.

La rédaction – Photo : Belga Image