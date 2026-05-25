Berchem-Sainte-Agathe : la police éteint un fauteuil en feu et sauve l’occupant de 60 ans

Un homme a été blessé par brûlures à Berchem-Sainte-Agathe après l’incendie d’un fauteuil, rapidement éteint par la police.

Un incendie d’habitation s’est déclaré ce samedi soir à Berchem-Sainte-Agathe. Les Pompiers de Bruxelles, les services médicaux d’urgence et la police de la zone BruWest ont été appelés vers 22h10 dans la rue des Alcyons.

Les pompiers ont eu le plaisir de constater la réaction rapide de la police : “Les inspecteurs de la zone de police BruWest avaient déjà procédé : à l’évacuation de l’occupant blessé par brûlures, à l’extinction du fauteuil en feu dans lequel se trouvait la victime, ainsi qu’à l’évacuation de trois chiens présents dans l’habitation“, détaille le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw.

La victime est un homme d’une soixantaine d’années. Il a été conduit vers le commissariat voisin afin de procéder immédiatement au refroidissement des brûlures sous une douche. C’est un geste essentiel dans la prise en charge des brûlures, expliquent les pompiers. La victime, dont l’état n’est pas critique, “a été transportée à l’hôpital sous accompagnement du SMUR dans une ambulance du poste de Dilbeek de la zone de secours Vlaams-Brabant West.” Son épouse est indemne.

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Grâce à l’intervention de la police, les pompiers n’ont eu qu’à vérifier la bonne extinction du fauteuil et s’occuper de son évacuation. L’habitation a également été ventilée et le niveau de CO a été contrôlé.

“Dans ce dossier, la situation permettait une intervention rapide en raison d’un foyer limité et d’un faible dégagement de fumée. Nous souhaitons souligner le professionnalisme de la réaction de la zone de police BruWest“, communique Walter Derieuw. “Il reste toutefois essentiel que les services de secours procèdent toujours à une analyse correcte des risques avant toute intervention, chaque incendie pouvant présenter des dangers importants.”

BX1 – Photo : Belga Image