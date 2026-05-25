Survol de Bruxelles : Evere vote une motion contre l’intensification du trafic aérien au dessus de la Région

Evere adopte une motion contre les nuisances aériennes liées à Brussels Airport et demande l’interdiction des vols de nuit.

Le conseil communal d’Evere a adopté une motion visant à lutter contre l’intensification du survol aérien de la commune et de la Région bruxelloise par des avions décollant ou atterrissant à Brussels Airport. C’est ce que communique lundi le député fédéral Ridouane Chahid (PS), président de ce conseil communal et à l’origine du texte. La motion demande notamment l’interdiction des vols de nuit entre 22h00 et 07h00 et de s’associer à toutes les actions en justice portées par les communes voisines.

Pour Ridouane Chahid, cela “constitue une réponse politique forte face à une situation devenue insupportable pour des milliers d’habitants d’Evere et de Bruxelles, confrontés quotidiennement à des nuisances sonores massives, à basse altitude, de jour comme de nuit“. Il vise particulièrement les décollages et atterrissages depuis et vers les (longues) pistes 07R/25L et 07L/25R.

Selon le député socialiste, depuis l’été 2025, la mise en service de la route aérienne dite “RNP 07L”, également appelée par certains “route Crucke” (du nom du ministre de la Mobilité Jean-Luc Crucke), a entraîné une concentration inédite du trafic aérien au-dessus de quartiers “parmi les plus densément peuplés du pays“. Cette nouvelle trajectoire survole en effet le nord de Bruxelles, et particulièrement les communes de Koekelberg, Molenbeek, Jette, Bruxelles-Ville, Schaerbeek et Evere.

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D’après Ridouane Chahid, dans certaines zones, les habitants subissent désormais un avion toutes les quatre minutes, avec parfois plus de 200 mouvements par jour.

Le texte qu’a adopté le conseil communal d’Evere demande notamment le respect absolu du principe de non-survol des zones densément peuplées, l’interdiction des vols de nuit entre 22h00 et 07h00, une réduction immédiate des nuisances liées aux routes aériennes 07L et 07R et le respect strict des normes de bruit bruxelloises.

La motion prévoit aussi de s’associer à toutes les actions en justice portées par les communes bruxelloises voisines et d’envisager, avec la Région bruxelloise, un recours devant le Conseil d’État contre toute décision ayant permis la création et la prolongation de la route RNP 07L.

Le conseil communal d’Evere appelle le gouvernement fédéral, la Région flamande, Brussels Airport et Skeyes “à prendre leurs responsabilités afin de mettre fin à une situation devenue intenable pour les habitants“.

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Belga – Photo : Belga Image