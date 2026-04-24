Nuisances sonores des avions : Evere s’unit aux communes voisines

Cette semaine, le Conseil communal d’Evere a adopté à l’unanimité une motion visant à lutter contre les nuisances sonores liées au trafic aérien de Brussels Airport. Le texte, porté par Ridouane Chahid et co-signé par Alexandre Larmoyer, s’inscrit dans une mobilisation politique plus large coordonnée notamment par le bourgmestre Alessandro Zappala avec d’autres communes bruxelloises.

Dans la foulée, un amendement également adopté à l’unanimité prévoit que la commune rejoigne les actions en justice déjà engagées par plusieurs communes voisines, dont Schaerbeek, contre certaines routes aériennes. Cette décision traduit la volonté d’Evere de défendre devant les tribunaux les conditions de vie de ses habitants.

►A lire | Nuisances des avions : la commune de Schaerbeek engage une action en justice contre l’État belge

La commune figure parmi les zones les plus exposées aux nuisances du trafic aérien. Depuis l’été 2025, la mise en service de la route RNP 07L a accentué la situation, avec un passage d’avions pouvant atteindre un toutes les quatre minutes sur certains axes, soit plus de 200 mouvements quotidiens au-dessus d’un territoire très densément peuplé. Les autorités locales dénoncent une mise en œuvre sans consultation préalable ni étude d’impact, malgré des engagements fédéraux évoquant un usage temporaire.

Plusieurs études soulignent par ailleurs les conséquences sanitaires du bruit aérien. Une analyse réalisée en 2023 estime à environ 220 000 le nombre de personnes fortement affectées autour de l’aéroport, avec un coût important pour la sécurité sociale.

À travers cette motion, Evere formule plusieurs demandes, dont le respect du principe de non-survol des zones densément peuplées, l’interdiction des vols de nuit, une limitation du nombre de mouvements aériens, le respect strict des normes de bruit en vigueur, ainsi qu’une réorganisation du trafic aérien à l’échelle nationale.

►Revoir | Moins de 20% des amendes bruxelloises contre les nuisances des avions encaissées

Rédaction