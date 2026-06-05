Une chaîne humaine de 500 personnes accompagne le déménagement du Rat Conteur vers Wolubilis

La librairie “A Livre Ouvert – Le Rat Conteur” déménage de son mythique magasin de la rue Saint-Lambert pour s’installer dans un autre emplacement bien connu : le Wolubilis.

Pour l’occasion, les clients sont invités, ce vendredi, à un moment “aussi symbolique que festif“: une grande chaîne humaine entre l’ancienne et la nouvelle librairie. “Main dans la main, ou plutôt livre après livre, nous ferons voyager les deux derniers rayons de la librairie jusqu’à leur nouveau foyer“, explique la librairie.

Ce vendredi, les volontaires sont bien là, malgré la pluie. Ils sont environ 500 personnes à s’être donné rendez-vous pour se passer chaque livre de main en main.

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Un verre doit ensuite avoir lieu dans une ambiance musicale et chaleureuse pour fêter ce grand déménagement et découvrir la nouvelle librairie.

Au Wolubilis, “tout sera mieux“, assure le gérant de la librairie, Yves Limauge. “L’équipe reste la même, le choix des livres reste le même. On a un peu plus d’espace, donc les rayons vont un peu s’agrandir. On sera beaucoup plus visibles. On est près du métro Roodebeek. On est dans le village culturel Wolubilis et pour nous, c’est très important“.

La librairie sera ouverte tout le week-end, désormais, au Wolubilis.

■ Explications de Marine Hubert en direct