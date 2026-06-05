“On ne peut pas fonctionner avec de telles incertitudes” : le secteur non-marchand réclame des garanties

Au lendemain d’une nouvelle mobilisation nationale du secteur non-marchand, les représentants des travailleurs et des employeurs tirent la sonnette d’alarme. À Bruxelles, plusieurs associations restent confrontées à des incertitudes budgétaires malgré l’installation du nouveau gouvernement régional. Au niveau fédéral, syndicats et travailleurs réclament l’ouverture de véritables négociations pour un nouvel accord social. Invités de Bonjour Bruxelles, Vinciane Convens, secrétaire nationale de la CNE pour le secteur non-marchand, et Bruno Gérard, directeur de Bruxeo, ont détaillé les inquiétudes qui traversent actuellement le secteur.

Si la Région bruxelloise dispose désormais d’un gouvernement de plein exercice, de nombreuses structures attendent encore des garanties concrètes concernant leurs financements. “On espérait beaucoup de choses de ce nouveau gouvernement. Il s’est mis en place, il a rédigé très rapidement sa déclaration de politique régionale. Mais pour le secteur non-marchand, malheureusement, ça ne change pas grand-chose à l’heure actuelle“, regrette Bruno Gérard, directeur de Bruxeo.

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Selon lui, certaines associations ne savent toujours pas si elles recevront leurs subsides pour 2026. Une situation particulièrement problématique dans des secteurs comme l’aide aux sans-abri ou la prévention des assuétudes. “On ne peut pas fonctionner avec de telles incertitudes“, insiste le directeur de Bruxeo.

Cinq ans sans accord social

L’autre grande revendication concerne les accords sociaux du non-marchand. Ces accords permettent traditionnellement de financer des revalorisations salariales, des embauches supplémentaires ou encore des mesures visant à alléger la charge de travail. “Nous attendons des accords sociaux du non-marchand à tous les niveaux de pouvoir. Les derniers datent de 2021“, rappelle Vinciane Convens.

Pour les syndicats, ces investissements sont indispensables dans des secteurs confrontés à des difficultés croissantes de recrutement et de fidélisation du personnel. “L’idée des accords sociaux, c’est qu’on peut améliorer les conditions de travail, les salaires, la tenabilité, l’attractivité des métiers du non-marchand“, souligne la secrétaire nationale de la CNE.

Les revendications concernent notamment les maisons de repos, les hôpitaux, les services d’aide à domicile, la petite enfance ou encore le secteur du handicap.

Une mobilisation appelée à se poursuivre

Les critiques s’adressent à la fois au gouvernement bruxellois et au gouvernement fédéral. À Bruxelles, les syndicats dénoncent l’absence d’engagement clair sur une nouvelle revalorisation du secteur après les longs mois d’instabilité politique qu’a connus la Région. Au fédéral, ils réclament que les discussions en cours débouchent rapidement sur un véritable accord social doté d’un budget dédié. “Au niveau régional, on a plutôt une fin de non-recevoir. Au fédéral, des discussions ont été entamées, mais on n’est pas tout à fait content sur le cadre qui est placé pour ces discussions“, estime Vinciane Convens.

Pour les représentants du secteur, l’enjeu dépasse les seuls travailleurs. Ils estiment que le manque d’investissements risque d’affecter directement la qualité des services rendus à la population, alors que les besoins sociaux et de santé continuent d’augmenter.

“On ne va pas se laisser faire, évidemment. La mobilisation ne fait que commencer“, prévient la responsable syndicale.

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