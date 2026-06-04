Secteur non-marchand : des milliers de manifestants à Bruxelles pour un accord social

Plusieurs milliers de personnes ont défilé jeudi dans les rues de Bruxelles pour réclamer un accord social dans le secteur non-marchand. Le cortège a été applaudi sur son parcours par les manifestants venus s’opposer aux réformes de l’enseignement.

La foule majoritairement composée de vert, mais qui rassemblait les trois syndicats, s’est élancée depuis la gare centrale pour rejoindre la place Poelaert. Les protestataires étaient accompagnés de sifflets, quelques fumigènes et d’une banderole arborant le massage “nous ne voulons plus attendre, investissez dans les soins, le bien-être et la culture”.

Une fois arrivés à destination, les manifestants ont eu droit à un court concert de percussions avant des discours.

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“Le gouvernement fédéral dit que des négociations tri-partites sont en cours, mais il essaye juste de gagner du temps”, a affirmé Sébastien Robeet, secrétaire national Non-marchand à la CNE. “On veut un accord social maintenant, mais ce n’est pas ce qu’il se passe.”

“Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke dit qu’on négocie, mais on a toujours pas les contours d’un budget”, a ajouté M. Robeet. “Nous avons trois balises qui ne sont actuellement pas rencontrées : nous voulons un budget arrêté, nous voulons accélérer le mouvement et nous voulons que cela concerne l’ensemble du personnel, pas juste certaines catégories.”

“La pénurie est intense, tout le monde craque, la santé est en danger”, a-t-il conclu, réclamant des mesures qui permettraient des carrières “tenables et attractives”.

Belga – Photo : Belga Image