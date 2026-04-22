Nuisances des avions : la commune de Schaerbeek engage une action en justice contre l’État belge

Le Collège communal proposera au conseil communal de Schaerbeek d’introduire une action en justice en cessation environnementale contre le survol intensif de la commune, annonce le bourgmestre Martin de Brabant (MR), dans un communiqué diffusé mercredi.

La commune a décidé de mandater un avocat afin de “faire cesser les nuisances liées à l’utilisation intensive de la route RNP 07L”. Depuis plusieurs mois, les atterrissages via un survol intense de la capitale se multiplient en raison de l’usage des pistes subsidiaires 01 et 07 lorsque les vents dominants d’ouest tournent et viennent du nord-est ou du sud-est.

“En deux jours, déjà plus de 300 vols ont survolé la commune, soit des taux dépassant les 95 % d’atterrissages pour une piste qui devrait uniquement être utilisée en dernier ressort”, dénonce le bourgmestre. “La situation actuelle n’est plus acceptable.”

Des mesures structurelles demandées

La commune demande au fédéral de prendre des mesures structurelles : adaptation des trajectoires pour éviter les zones densément peuplées, respect strict des normes existantes et des décisions de justice et suppression de la route RNP 07L dans sa forme actuelle.

L’échevine de l’environnement, Justine Harzé (PS), déplore “le manque de réactivité au niveau fédéral”. “C’est pourquoi nous activons la voie juridique et que nous coordonnons nos actions avec d’autres communes, comme Koekelberg. Pour démontrer et objectiver davantage le niveau inacceptable des nuisances, nous comptons également sur Bruxelles Environnement pour installer des sonomètres sur le territoire de Schaerbeek.”

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Début mars, les bourgmestres des 19 communes bruxelloises s’étaient accordés sur des revendications communes afin de limiter les nuisances aériennes dues au survol de la Région-capitale.

Parmi les quatorze demandes adressées au fédéral figuraient notamment le principe du non-survol des zones les plus densément peuplées, l’interdiction des vols de nuit entre 22h et 7h du matin ou encore diminuer les atterrissages sur les pistes 01 et 07.

Belga – Photo : Google