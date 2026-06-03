Fermeture de trois crèches néerlandophones, victimes de coupes budgétaires

Les trois crèches, situées à Bruxelles, sont victimes des coupes budgétaires décidées par le gouvernement flamand dans le réseau “GO!” (enseignement de la Communauté flamande).

La crèche “De Kaarsjesboom” à Saint-Gilles (16 places), “Unkie Punkie” à Ixelles (22 places) et “De Bengeltjes” à Auderghem (28 places) sont concernées par la suppression du financement supplémentaire destiné aux petites structures d’accueil (mini-crèches). La fermeture des trois mini-crèches prendra effet le 15 août 2026. Selon GO!, le nombre de places en crèche et tous les emplois au sein de l’organisation seront maintenus.

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Historiquement et afin de permettre le libre-choix de l’enseignement à Bruxelles, ces crèches se sont installées dans des lieux atypiques comme des maisons de ville. Aujourd’hui, cependant, elles ne répondent plus à toutes les normes. Jusque-là, le réseau GO! bénéficiait d’un financement du ministère de l’Éducation (3,5 millions d’euros par an) pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement plus élevés de ces mini-crèches. Sans ce financement, les trois établissements doivent fermer. Les parents ont été informés des fermetures par courriel mardi soir. Des explications supplémentaires seront fournies directement dans les garderies.

La décision de la ministre flamande de l’Éducation, Zuhal Demir (N-VA), avait déjà suscité de vives critiques de la part de l’opposition. “Il s’agit d’une décision irréfléchie qui fait des familles bruxelloises les victimes de l’impatience politique. Le gouvernement flamand se moque des Bruxellois”, a dénoncé la députée flamande Nadia Naji (Groen).

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