Des étudiants flamands manifestent contre les coupes budgétaires dans les bourses d’études

Quelque 400 étudiants ont manifesté jeudi après-midi à Bruxelles contre la politique de la ministre flamande de l’Enseignement, Zuhal Demir (N-VA). Ils protestent contre des coupes budgétaires de 34 millions d’euros dans les bourses d’études et contre le durcissement des mesures de progression des études.

Le cortège est parti de la gare Centrale pour rejoindre le Parlement flamand. “Avec ce décret, 20.000 étudiants vont perdre leur bourse“, estime Lydia Bondarenko, étudiante à la VUB et l’une des organisatrices de l’action. “Les universités, les hautes écoles et la VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten, soit l’association flamande des étudiants, NDLR) sont déjà venues la semaine dernière au Parlement flamand pour dire qu’elles s’y opposaient et qu’elles voulaient un report de la mesure. Et pourtant, la ministre Demir veut aller de l’avant.”

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La mesure d’économie a déjà été approuvée par la majorité en commission Enseignement, mais elle doit encore être votée par l’ensemble du Parlement flamand. À partir de l’année universitaire 2026-2027, seules les personnes âgées de moins de 30 ans pourraient encore prétendre à une bourse d’études. Les étudiants devront également suivre au moins 54 crédits pour bénéficier d’une aide financière. Des exceptions sont prévues pour les “groupes vulnérables“.

Selon Lydia Bondarenko, l’action de contestation estudiantine bénéficie du soutien des recteurs de l’UAntwerpen, de la VUB, de l’UGent, ainsi que de différents conseils étudiants. Le Parlement flamand devait se pencher sur le décret le 20 mai.

Belga