Julien Vande Weyer relie Liège à Bruxelles et récolte plus de 75.000 euros: “J’avais envie de réaliser un défi solidaire un peu fou”

Les 20 kilomètres de Bruxelles comme point final après plus de 120 kilomètres à pied depuis Liège : c’est le défi que s’est lancé Julien Vande Weyer, assistant social aux urgences du CHU Saint-Pierre, pour sensibiliser à la précarité.

Parti vendredi après-midi de la Cité ardente, il est arrivé peu après 9h30 dimanche au parc du Cinquantenaire, au milieu de la foule qui s’apprêtait à prendre le départ des 20 km de Bruxelles.

Baptisé “Un pas, un toit !“, son défi vise à récolter 100.000 euros au profit de l’ASBL Infirmiers de Rue, dont Julien Vande Weyer est un ancien collaborateur. La cagnotte, lancée en février, dépassait les 75.000 euros à son arrivée dimanche matin.

“J’avais envie de réaliser un défi solidaire un peu fou“, a confié, fatigué, le jeune homme, qui a relié les deux antennes de l’asbl Infirmiers de rue, Liège et Bruxelles.

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Le projet trouve son origine dans une expérience traumatisante que ce dernier a vécue. Le 19 juin 2025, Julien est victime d’une agression grave au couteau lors d’un service aux urgences. Touché à plusieurs organes vitaux, il passe deux jours dans le coma et neuf jours en soins intensifs, frôlant la mort. Grand coureur à la base, il entame une longue période de reconstruction.

“J’avais envie de pouvoir me relever de cette agression avec toute la positivité que j’ai“, a-t-il déclaré. “J’ai allié le côté physique avec une action solidaire“.

Selon Infirmiers de rue, près de 10.000 personnes vivent sans chez-soi dans la capitale, et ce chiffre ne fait qu’augmenter.

Cette épreuve a renforcé la volonté d’agir de l’assistance social face à la précarité qu’il côtoie au quotidien. Ancien collaborateur d’Infirmiers de Rue, il a été témoin de l’impact concret de leur approche: accompagner les personnes sans-abri vers un logement durable.

Belga – Photo et vidéo : Belga Image