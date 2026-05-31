20 kilomètres de Bruxelles: près de 50.000 personnes relèvent le défi pour cette 46e édition

Près de 50.000 personnes courent ou marchent 20 kilomètres ce dimanche dans les rues de Bruxelles, à l’occasion de la 46e édition du plus grand événement sportif populaire de la capitale.

Il leur faudra notamment gérer la chaleur, qui a étouffé la Belgique ces derniers jours, mais aussi de potentiels orages, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Le gagnant de cette 46ème édition est déjà connu : il s’agit du Burundais Patrick Nimubona (0:59:47), qui était également arrivé premier l’an dernier. C’est Elisa Vancolen (1:11:20) qui arrive en première position chez les femmes.

Comme chaque année, les inscriptions ont été clôturées en quelques minutes, confirmant le caractère incontournable d’une épreuve sportive destinée tant aux semi-professionnels qu’aux amateurs. Au total, 48.928 personnes de 141 nationalités différentes avaient pris part à la 45e édition l’an dernier, un total qui pourrait être battu cette année.

L’événement est l’occasion d’un élan de solidarité, avec de nombreuses associations qui profitent de la course pour récolter des dons et mettre en avant leur cause.

► Voir notre reportage | 20km de Bruxelles : la Croix-Rouge déploie son dispositif de secours



Les athlètes handisport ont ouvert le bal dès 09h30, avant le départ des coureurs à 10h00 et des marcheurs à 11h30, depuis le parc du Cinquantenaire pour un retour au même endroit en passant par le parc royal, la place Poelaert, l’avenue Louise, le bois de la Cambre et le parc de la Woluwe. Ils devront faire face à des températures grimpant jusqu’à 23°C, mais aussi de potentiels orages, selon les prévisions de l’IRM.

Au vu de la chaleur annoncée, outre les points d’eau et de ravitaillement prévus par l’organisation, la Croix-Rouge a déployé pour la première fois des unités hyperthermiques, destinées à aider les participants en surchauffe. Le service de secours mobilise aussi 430 volontaires secouristes sur quatorze postes médicaux, dont un dispositif avancé au Cinquantenaire.

L’événement entraîne des perturbations sur six lignes de tram et seize lignes de bus, a prévu la Stib. Cette dernière rappelle que les sites de départ et d’arrivée sont accessibles grâce au métro 5, jusqu’à la station Mérode.

Avec Belga – Photo : Belga Image