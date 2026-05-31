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Intempéries : les pompiers bruxellois sont intervenus à 26 reprises

Les pompiers bruxellois ont dénombré un total de 26 interventions en raison des intempéries orageuses qui ont traversé la région de Bruxelles-Capitale lors de la journée et de la soirée de samedi, a indiqué dimanche le porte-parole des pompiers Walter Derieuw.

Vingt-deux interventions étaient liées à des chaussées inondées et à des infiltrations d’eau chez des particuliers, tandis que quatre concernaient des branches et arbres dangereux.

Samedi matin, les premières interventions avaient notamment visé le petit tunnel du boulevard de la Woluwe ainsi que la chaussée Romaine, sous le pont de l’A12, à proximité du Heysel.

L’Institut royal météorologique (IRM) avait maintenu un avertissement jaune pour des orages localisés dimanche matin, valable jusqu’à 09h00 pour la région de Bruxelles-Capitale.

Belga  – Photo : Belga Image

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