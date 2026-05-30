Foyer anderlechtois : “c’est un coup de poignard dans le fonctionnement d’une majorité”

La majorité bruxelloise traverse une crise ouverte.

Sur le plateau de Bonsoir Bruxelles, le chef de groupe PS au Parlement bruxellois, Jamal Ikazban, a tiré la sonnette d’alarme : si le MR fait voter une commission d’enquête sur le Foyer Anderlechtois, les socialistes ne se considéreront plus liés par l’accord de majorité.

“Un coup de poignard dans le fonctionnement normal d’une majorité”, a-t-il tranché. Pour le député molenbeekois, le dépôt d’un texte par le MR et Anders est “très grave” et constitue une “trahison”. Il évoque même un “lynchage”, un “tribunal populaire” et une “chasse à l’homme” à l’encontre de Lotfi Mostefa, président du Foyer et échevin PS d’Anderlecht, visé par une enquête judiciaire après un reportage de la VRT sur des pratiques présumées de clientélisme dans l’attribution de logements sociaux.

“Si ça arrive, nous ne nous sentirons plus liés à un accord de majorité et une cohésion. On pourra s’attribuer une liberté à l’occasion d’autres votes et d’autres textes”, a averti Ikazban, sans préciser lesquels. “Ça ne peut pas rester sans conséquences.”

Ce lundi, trois textes demandant l’instauration d’une commission d’enquête seront soumis au vote en commission Affaires intérieures du Parlement bruxellois : un de la N-VA, un du front d’opposition Ecolo-Défi-Libre, et un du MR-Anders, partenaires de majorité du PS.

Du côté libéral, la cheffe de groupe MR Loubna Azghoud a répondu sèchement : “Vouloir fragiliser la majorité pour éviter un exercice de transparence, c’est profondément triste.” Elle dit avoir invité le PS à cosigner un texte commun sur la bonne gouvernance. “Nous le devons aux milliers de familles qui attendent un logement depuis parfois plus de 10 ans.”