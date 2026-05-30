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Anderlecht inaugure 15 nouveaux logements en Community Land Trust

Malgré les turbulences qui agitent le foyer anderlechtois, la commune a célébré aujourd’hui l’inauguration du projet Transvaal : 15 familles à faibles revenus sont devenues propriétaires grâce au modèle du Community Land Trust (CLT).

Le principe : le sol appartient à une ASBL, tandis que les habitants sont propriétaires de leur logement. À la revente, le prix est plafonné et le bien doit être cédé à quelqu’un répondant aux conditions du logement social. Une technique garantissant l’accessibilité génération après génération. 130 habitations fonctionnent déjà sur ce modèle à Bruxelles.

Les résidents ont par ailleurs suivi une formation à la gestion de copropriété et participent à des groupes de travail collectifs. La Région bruxelloise soutient financièrement ces projets et l’engouement est réel : 1.350 personnes figurent actuellement sur la liste d’attente du Community Land Trust de Bruxelles.

■ Reportage de Joachim Vincent et Jacques Vermeer

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