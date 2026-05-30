Surpopulation carcérale : démission du directeur de la prison de Haren

“J’ai eu beaucoup de plaisir à occuper mon poste, mais plus dans de telles circonstances”, fait savoir le directeur démissionnaire de la prison. “Je suis venu ici parce que le parcours me plaisait, mais entre-temps, il a complètement changé”.

La prison de Haren est la plus grande institution pénitentiaire du pays, avec 1.129 places pour des détenus. Or il y a désormais environ 1.500 prisonniers dans le complexe.

En raison de la surpopulation carcérale, pas moins de 279 personnes dorment sur des matelas à même le sol.

Pour remédier à cette situation, il est prévu d’installer des lits superposés dans les cellules individuelles. En procédant de la sorte, “on institutionnalise la surpopulation”, dénonce M. Van Poecke.

Belga