Grève de l’enseignement : des élèves veulent réaménager les examens

Si beaucoup d’élèves soutiennent leurs professeurs, certains sont aussi inquiets pour leurs examens de fin d’année.

À l’athénée Jean Absil, les épreuves sont maintenues malgré les grèves.

Ce matin, une centaine d’élèves se sont mobilisés devant les grilles de l’établissement pour dénoncer une situation qu’ils jugent injuste : plusieurs cours n’ont pas pu être terminés, et la matière d’examen n’est parfois pas encore connue à une semaine de la session.

■ Reportage de Gilles Chevalier

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