 Aller au contenu principal
BX1

Grève de l’enseignement : des élèves veulent réaménager les examens

Si beaucoup d’élèves soutiennent leurs professeurs, certains sont aussi inquiets pour leurs examens de fin d’année.

À l’athénée Jean Absil, les épreuves sont maintenues malgré les grèves.

Ce matin, une centaine d’élèves se sont mobilisés devant les grilles de l’établissement pour dénoncer une situation qu’ils jugent injuste : plusieurs cours n’ont pas pu être terminés, et la matière d’examen n’est parfois pas encore connue à une semaine de la session.

■ Reportage de Gilles Chevalier

À voir sur le même sujet : Au Collège Saint-Michel, certains élèves ne devront pas passer d’examens

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales