Un important réseau criminel démantelé à Bruxelles: 27 personnes privées de liberté

Vingt-sept personnes ont été privées de liberté après une opération judiciaire visant un important réseau criminel actif dans le trafic organisé de stupéfiants sur le territoire bruxellois, a indiqué la police fédérale dimanche.

L’opération a été menée le mardi 26 mai dernier. D’importantes quantités de stupéfiants, de l’argent en liquide, des véhicules, ainsi que de nombreux supports numériques ont été saisis.

Parmi les 27 personnes privées de liberté, dix ont été placées sous mandat d’arrêt. Un suspect mineur a été transféré en Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ), et une personne en séjour irrégulier placée en centre fermé.

L’enquête, initiée en 2025 sous l’autorité d’une juge d’instruction a mis en lumière une organisation active dans l’approvisionnement, le stockage, le conditionnement et la distribution de stupéfiants au profit de plusieurs points de vente dans l’arrondissement de Bruxelles. Les investigations ont ciblé notamment les environs de la station de métro Saint-Guidon et le quartier du Peterbos.

“Le démantèlement de ce réseau fut particulièrement complexe, car il était actif à plusieurs niveaux de la chaîne du trafic de stupéfiants”, précise la police. Les investigations ont en effet permis d’identifier des “structures logistiques dédiées, des lieux de stockage ainsi que des mécanismes de distribution organisés.”

Les perquisitions ont permis de saisir d’importantes quantités de cannabis et de cocaïne, dont une partie “déjà conditionnée en centaines de doses destinées à la revente“, des dizaines de milliers d’euros en liquide, des armes à feu, du matériel de conditionnement, des balances de précision, des véhicules ainsi que de nombreux téléphones et supports numériques.

Cette action s’inscrit dans la lutte du parquet du procureur du Roi de Bruxelles contre les réseaux “générateurs de nuisances, de violence et d’insécurité sur le territoire bruxellois“.

Belga – Photo : Belga Image