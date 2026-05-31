Christian Burgess quitte l’Union Saint-Gilloise après six saisons: “Merci pour tout”

Le capitaine de l’Union Saint-Gilloise Christian Burgess ne portera plus les couleurs du club bruxellois. Le défenseur anglais de 34 ans n’a pas accepté l’offre de prolongation de son contrat et quitte le club, a annoncé l’Union dimanche.

Burgess avait rejoint l’Union en 2021/2021, alors qu’elle évoluait encore en D1B, en provenance de Portsmouth. Le défenseur axial a participé à la montée dès sa première saison et était également un membre important des collectifs qui ont soulevé deux Coupes de Belgique (2024, 2026) et un titre de champion (2025), atteint les quarts de finale de l’Europa League (2023) et disputé la Ligue des Champions lors de la saison écoulée. Au total, il a joué 266 matchs et inscrit 18 buts avec les jaune et bleu.

Le club, qui a fini 2e de Jupiler Pro League cette saison, souligne la “période exceptionnelle” du joueur sous les couleurs unionistes dans son communiqué. “Nous remercions Christian pour sa contribution essentielle aux succès de l’Union ces dernières années.”

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